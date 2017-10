VIDEO - Obama, Carter, Clinton, Bush père et fils... cinq anciens présidents des Etats-Unis réunis (pendant que Trump joue au golf)

Ces cinq anciens présidents, présents sur la scène, ont formé l'organisation One America pour aider à reconstruire les zones dévastées au Texas, en Floride, à Porto Rico et dans d'autres territoires côtiers sur le golfe du Mexique et dans les Caraïbes.

Quelque 11.000 spectacteurs ont assisté au concert, auxquels participaient aussi côté artistes Alabama, Lady Gaga ou encore les Gatlin Brothers. Organisé par la fondation de la Bibliothèque résidentielle George H. Bush, le spectacle était retransmis en direct sur les réseaux sociaux.





One America a déjà collecté plus de 30 millions de dollars. "Les dévastations poignantes provoquées par les ouragans Harvey, Irma, Maria et Nate, de même que les terribles feux de forêt en Californie, ont affecté des millions de nos compatriotes", a déclaré Trump dans son message. "En tant que nation, nous pleurons ceux qui sont morts et nous prions pour ceux qui ont perdu leurs maisons ou leurs moyens de subsistance", a-t-il ajouté.