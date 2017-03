VIDÉO - Omsin, la tortue qui avait avalé 915 pièces de monnaie, est morte

Mais les miracles ne sont pas toujours au rendez-vous. Les vétérinaires ont constaté dimanche soir qu’Omsin souffrait d’une insuffisance respiratoire et d’une grosse intoxication aux métaux lourds, contenus dans les pièces de monnaie extraites. Opérée d’urgence, elle est finalement tombée dans le coma lundi et a rendu l'âme ce mardi à 10h10. "Nous avons fait de notre mieux en considération de sa faiblesse et des multiples complications", témoigne Nantarika Chansue, la vétérinaire qui a mené l'opération, sur CNN. "Nous sommes tous très tristes", ajoute-t-elle. Omsin aurait encore pu vivre une soixantaine d’années.