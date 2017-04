VIDÉO - "On prie Allah pour qu'il pleuve" : en proie à la sécheresse, le Somaliland face à un péril humanitaire

A Hargeisa, au cœur du Somaliland, la pluie est un lointain souvenir. Deux ans que le ciel reste désespérément bleu et le soleil brûlant. "On prie Allah, partout et tout le temps, pour qu’il pleuve", se lamente un habitant à proximité du fleuve, transformé depuis longtemps en rivière … de cailloux.





La situation est encore pire lorsque l’on quitte la ville, comme ont pu le constater les envoyés spéciaux de TF1, Liseron Boudoul et Guillaume Aguerre. Eloignés des centres de soin et d’une aide humanitaire trop rare, des familles entières de villageois se lancent sur les chemins, à la recherche d’eau et de nourriture. A l’image d’Ahmed, rencontré à l’ombre d’un bosquet. Ses chèvres viennent de mourir, après 200 kilomètres de marche. La faim le guette aussi : avec quatre autres familles, il doit se partager une seule gamelle de riz.