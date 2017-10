VIDÉO - Ouragan Nate : les images spectaculaires des inondations provoquées dans le Mississippi

Des ordres d'évacuation obligatoire ou volontaire avaient été donnés pour parer à tout désastre humain. A 5h du matin (heure de Paris), après avoir bifurqué vers l’Ouest, Nate se trouvait à une centaine de kilomètres à l’Est de la Nouvelle-Orléans, mais il ne devrait pas toucher la ville de Louisiane. L’ouragan devrait poursuivre dans les terres, vers le nord en direction de l’Alabama, du Tennessee et du Kentucky. "Le centre de Nate aura un second point de chute le long de la côte du Mississippi. Il faut s'attendre ensuite à ce qu'il traverse des portions du Mississippi, de l'Alabama et du Tennessee en fin de soirée jusqu'à dimanche soir", explique le Centre national des ouragans américain (NHC). Sa vitesse devrait s’accélérer et il est possible que Nate reprenne de la puissance.