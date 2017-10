VIDÉO - La tempête tropicale Ophelia fait trois victimes en Irlande

La tempête post-tropicale, dont les vents atteignent des pointes à plus de 150 km/h, a abordé lundi matin le sud de l'Irlande, abattant des arbres et des lignes électriques et soulevant des vagues pouvant atteindre jusqu'à dix mètres. Une bourrasque soufflant jusqu'à 176 km/h a été enregistrée à la pointe la plus australe de l'île. Les services météorologiques ont placé huit comtés de l'ouest et du sud du pays en "alerte rouge" à partir de lundi matin. Le ministère irlandais de l'Éducation a ordonné dans un communiqué que "toutes les écoles, collèges et autres établissements d'enseignement restent fermés lundi".