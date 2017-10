VIDÉO - Ils étaient retenus en otages depuis 2012 : une famille américaine libérée des talibans

Joshua était connu pour avoir épousé en 2009 Zaynab Khadr, la soeur d'Omar Khadr, un Canadien capturé à l'âge de 15 ans au Pakistan et longtemps emprisonné à Guantanamo. Leur mariage n'avait duré qu'un an et l'homme s'était à nouveau uni, en 2011, à Caitlan. Il la connaissait depuis l'adolescence. Ils étaient partis pour un voyage de six mois à travers d'anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale et étaient finalement arrivés en Afghanistan, où ils avaient été kidnappés par les talibans et remis au réseau allié Haqqani, au Pakistan.