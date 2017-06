VIDÉO - Pakistan : un camion-citerne prend feu, 139 morts, le bilan s'alourdit encore

"Dix minutes plus tard, le camion citerne a explosé, créant une énorme boule de feu qui a englouti tous ceux qui récupéraient le carburant". Le feu s'est très vite propagé à une vaste portion de route, où de nombreuses personnes étaient piégées dans l'embouteillage déclenché par l'accident. Plus de 100 carcasses de véhicules carbonisés, voitures, minibus et motos, jonchaient la chaussée où étaient éparpillées gamelles, casseroles, jerrycans et seaux que les victimes avaient apportés pour collecter le carburant.





"Qu'est ce qu'on va faire de cete essence, maintenant? A quoi ça servait de faire ça?" déplorait un habitant, Sohail, pointant du doigt un seau, et racontant avoir vu le chauffeur crier aux gens de s'éloigner, en vain. Parmi la centaine de blessés hospitalisés, nombre étaient très grièvement brûlés, à plus de 80%, a indiqué un médecin local sous couvert d'anonymat.