VIDEO - Palma de Majorque : un requin sème la panique sur les plages... avant d'attirer les curieux

Le sang des vacanciers n’a fait qu’un tour. Mais la curiosité a rapidement pris le dessus sur la peur. Ce week-end, un requin a été repéré dans les Baléares, nageant tout près des plages très fréquentées de Cala Major et Can Pastilla situées à proximité de Palma de Majorque, relate le média local Diario de Mallorca. De quoi faire paniquer les nombreux touristes présents dans les parages. Mais passé l’effet de surprise, certains n’ont toutefois pas hésité à photographier et à filmer l’animal qui semblait mal en point.





"Tout à coup, le drapeau rouge a été hissé et on nous a demandé de sortir de l'eau immédiatement, raconte Olivier Plenert, un témoin français cité par L’essentiel. On voyait deux garde-côtes qui faisait des zigzags avec leur jet-ski mais on avait aucune idée de ce qu'ils faisaient". Pour ne prendre aucun risque, la quasi-totalité des plages a été fermée dans la foulée. Le squale a finalement été capturé dimanche à une dizaine de kilomètres de Palma de Majorque.