VIDÉO - Paralysé, cet étudiant parvient à se lever pour aller chercher son diplôme

"J’ai réalisé à quel point les gens sont gentils et compatissants. La gentillesse que j’ai reçue des étrangers, de mes amis et de la famille a changé ma vie. J’espère que vous faites le choix difficile de vous battre et de tirer du positif de vos tragédies et de vos difficultés", écrit-il. Norton a d’ailleurs lancé une fondation pour les personnes atteintes de lésions à la moelle épinière et co-écrit un livre avec son père.