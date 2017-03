VIDÉO - Des détenus assis nus sur le béton : l'autre visage de la prison de Cebu, célèbre pour ses chorégraphies de Michael Jackson

Des prisonniers nus à la vue de tous, assis en rangs d'oignon. Des images à mille lieux des vidéos de chorégraphies de prisonniers au son des tubes de Michael Jackson, qui ont fait la renommée mondiale de la prison de Cebu.





Mardi, avant l'aube, les détenus de l'établissement pénitentiaire des Philippines ont été réveillés et conduits jusqu'à la cour de la prison. Là, encadrés par hommes armés et sous la lumière des projecteurs, ils ont été forcés à se déshabiller, tandis que des agents de la brigade des stupéfiants, des policiers et des militaires procédaient à la fouille de l'ensemble des cellules.





Des photos rendues publiques par l'Agence philippine de lutte contre la drogue et la police provinciale, montrant les prisonniers assis nus à même le sol, ont suscité l'indignation de plusieurs ONG, dénonçant des abus des droits de l'Homme.