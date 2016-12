VIDÉO - Plongée au coeur des magnifiques chutes d'eau glacées d'Hukou

Depuis de nombreuses années, les chutes d’eau de Hukou du fleuve jaune, situées dans le Shanxi, dans le nord-ouest de la Chine, attire de nombreux curieux. Un paysage fantastique qui voit le fleuve couler vers le sud, au milieu des chaînes de montagnes.





Ces derniers jours, la chute des températures, allant jusqu’à -10°C, a rendu ce décor encore plus beau, gelant une partie des chutes et formant de nombreux glaçons le long du fleuve. Impatients d’assister à ce spectacle époustouflant, les touristes et photographes se sont déplacés en masse ces dernières heures.





Selon le département de gestion de la cascade de Hukou, le fleuve jaune est entré dans la saison des glaces et de nombreux glaçons devraient de nouveau se former dans les jours et semaines à venir avec la baisse progressive des températures.