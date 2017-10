VIDÉO - Pluies diluviennes dans le sud de l’Espagne : l’Andalousie durement touchée

Des pluies torrentielles se sont abattues mercredi en Andalousie, au sud de l'Espagne. Particulièrement touchée, la ville de Jerez de la Frontera a enregistré près de 400 incidents nécessitant l’intervention des secours : des caves, garages et habitations ont été inondés, des voitures accidentées ou emportées par les torrents qui se sont formés dans les rues. L’eau a également endommagé les systèmes électriques de l’hôpital, contraignant les autorités locales à suspendre plusieurs salles d’opérations. Idem pour plusieurs groupes scolaires qui ont dû rester fermer à la suite de pannes électriques.





Les fortes pluies ont également touché les villes de Séville, Cordoue ou encore Malaga. A Cadix, plusieurs personnes ont été piégées dans leurs voitures. Le front pluvieux s'est ensuite déplacé plus au nord vers l’Aragon et la Catalogne. Il atteint désormais les départements français de l'Aude et de l'Hérault, placés en vigilance orange aux orages et pluie-inondation par Météo France pour toute la journée de jeudi.