VIDÉO - Plus de cent morts dans des avalanches en Afghanistan

Avant l'annonce de ce drame, survenu dans une région montagneuse, les autorités avaient déjà dénombré "54 morts et 52 blessés dans des avalanches ou à cause du froid dans 22 provinces" du pays qui en compte 34. Ces bilans sont susceptibles de considérablement s'alourdir dans les heures et les jours qui viennent, au fur et à mesure de l'arrivée des secours dans les zones les plus reculées, coupées du reste du monde par les congères et la neige.

De nombreuses habitations ont été dévastées et des centaines de tête de bétail perdues dans cette vague brutale de froid et de neige, dont près de 600 bêtes dans le Badakhshan (nord-est) voisin du Nouristan, a déclaré un responsable local.