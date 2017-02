VIDÉO - Trump décapitant la Statue de la Liberté : le Spiegel se défend de toute provocation

Samedi, le rédacteur en chef avait déjà dû répondre de ce choix – qui est d’ailleurs loin d’être le seul comme l’a montré nos confrères de Libération. "Sur notre couverture, le président américain décapite le symbole qui souhaite la bienvenue aux migrants et aux réfugiés aux Etats-Unis depuis 1886, et avec lui la démocratie et la liberté", expliquait alors Klaus Brinkbäumer.





Le tabloïd Bild y voyait une comparaison directe avec le Britannique Mohammed Emwazi, connu sous le pseudonyme de "Jihadi John", vu sur plusieurs vidéos de décapitation d'otages du groupe Etat islamique. Sollicité par le quotidien, le vice-président du Parlement européen Alexander Lambsdorff, membre du Parti libéral allemand FDP, a jugé cette Une "de mauvais goût". Cela "joue d'une manière abominable avec la vie des victimes du terrorisme", a-t-il ajouté. Pour Die Welt, journal conservateur appartenant au groupe Axel Springer – comme Bild – le Spiegel "dévalorise le journalisme".





Fortement partagé sur les réseaux sociaux, le dessin a en revanche fait office de figure de proue ce week-end lors de certaines manifestations contre le décret anti-immigration de Donald Trump, en Allemagne notamment. Il faut dire qu’à l’heure du "Muslim Ban", le symbole est fort. Certaines images valent parfois mieux qu’un long discours.