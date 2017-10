VIDÉO - Portugal : une tornade de feu se déclenche, un phénomène très rare

C'est un phénomène météorologique rare : samedi 7 octobre, une tornade de feu s'est déclarée au Portugal. Sur les images prise dans la nuit par la chaîne de télévision portugaise TVI, on aperçoit une colonne de feu toubillonnante s'élever au-dessus de la forêt d'Arganil, commune située au centre du pays. Comment une telle chose est-elle possible ? La colonne de flammes, qui s'apparente à un tourbillon de poussière, est provoquée par la différence de température entre le sol chaud où se situe l'incendie, et l'air surplombant l'incendie, qui lui est plus frais. Ce contraste engendre des vents très localisés, qui peuvent notamment provoquer de nouveaux départs d'incendie par la suite.