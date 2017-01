VIDÉO - Pour protester contre Donald Trump, une élue américaine porte le "Pussy Hat" en pleine assemblée

À Austin, au Texas, Sarah Eckhardt, une démocrate et farouche opposante à Donald Trump a décidé de porter un "pussy hat" pour dénoncer la misogynie et le sexisme du 45ème président des États-Unis. Lancée lors de la Women's March du 21 janvier, le "pussy hat", ce bonnet en forme d'oreilles de chat, est devenu un symbole de cette contestation. Le mardi suivant cette marche qui a rassemblé plus de deux millions de personnes, la présidente de la "commissioners' court" du comté de Travis s'est donc vêtue de ce chapeau en pleine assemblée.