INFO LCI- Philippe Katerine moqué dans l'émission de Jimmy Fallon, et finalement... invité

Dans cette rubrique désormais emblématique de son talk show, intitulée "Do not play this song" (ndrl : "Ne jouez pas cette chanson"), le présentateur fait découvrir au public américain des titres un peu ridicules, drôles, voire carrément inaudibles. “Avant de commencer, je tiens à rappeler que chaque morceau est bien réel”, lance-t-il en préambule, comme pour mieux assurer à son auditoire que ce qu'il fait écouter n'est pas le fruit d'un vulgaire montage.





Après avoir passé en revue des groupes improbables, comme Weare1tv, The legendary Stardust Cow-boy, ou encore Cool Company, Jimmy Fallon brandit la pochette de l'album de Philippe Katerine, sortie en 2010, où le Vendéen pose au milieu de ses parents sur un fond bleu azur. "C'est Philippe au milieu et ses parents, je suppose", a rigolé l'animateur en pointant du doigt les trois protagonistes.