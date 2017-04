VIDÉO - Quand le Pape François lave et embrasse les pieds d'anciens mafieux

Décidemment, François n’est pas un pape comme les autres. Depuis le début de son pontificat, il ne cesse de montrer sa proximité avec les plus démunis et les plus marginalisés. Ce jeudi 13 avril, il s'est rendu dans la prison de Paliano, à soixante kilomètres de Rome, pour y célébrer le "Jeudi saint". Une fête chrétienne précédant Pâques qui commémore l’eucharistie lors du dernier repas du Christ.