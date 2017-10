VIDÉO - Quinte de toux, lettre de licenciement, décor qui tombe... le discours de Theresa May vire au cauchemar

Ce devait être le congrès du renouveau pour Theresa May, l'occasion de tourner la page des législatives du 8 juin et du revers essuyé par les tories, qui ont perdu leur majorité absolue, et elle une bonne partie de son autorité. Mais alors que la cheffe du gouvernement britannique prononçait son discours de clôture ce mercredi devant ses ministres et des centaines de militants du parti conservateur, réunis depuis dimanche à Manchester, tout ou presque est allé de travers.





Pour commencer, la Première ministre a été stoppée par de fréquentes quintes de toux, jusqu'à ce que son ministre des Finances Philip Hammond lui fasse parvenir un bonbon pour calmer sa gorge. "Pour une fois, le ministre des Finances donne quelques chose gratuitement", a-t-elle alors plaisanté au micro.





Puis, cette dernière a vu son discours brièvement interrompu par un manifestant, qui se trouvait être un acteur, lui tendant un formulaire de licenciement, prétendument à la demande de son ministre des Affaires étrangères Boris Johnson.