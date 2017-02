VIDÉO - Rachid Kassim, terroriste français le plus recherché du monde, aurait été abattu

Agé de 29 ans, Rachid Kassim était l'un des djihadistes français les plus actifs et les plus puissants sur les réseaux sociaux. Considéré par les autorités comme le commanditaire de l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray ou encore de l'assassinat du couple de policiers de Magnanville. Originaire de la région lyonnaise, il avait quitté le territoire français en 2012 pour rejoindre l'Irak ou la Syrie en passant par l'Egypte, avec sa femme et sa fille.