VIDÉO - Raul Castro répond aux multiples attaques de Donald Trump contre le régime cubain

Raul Castro hausse le ton. Après être resté silencieux de nombreux mois face aux sorties de Donald Trump et sa volonté de remettre en cause certaines facettes du rapprochement entre Cuba et les Etats-Unis, le président communiste a donné son point de vu sur son homologue. "Les annonces faites […] signifient un recul dans les relations bilatérales ", a-t-il prévenu vendredi à la télévision officielle. "Cuba peut s’enorgueillir des succès rencontrés et nous n’avons pas de leçons à recevoir des Etats-Unis ni de personne".





En juin, Donald Trump avait profité d’une prise de parole devant un auditoire d’exilés anti-castristes en Floride pour durcir le ton à l’encontre de son voisin. Depuis sa prise de fonction et même lors de la campagne présidentielle, celui-ci s’attache à remettre en cause certains points du rapprochement Washington-La Havane. Il a notamment dénoncé un régime brutal sur l’île et annoncé vouloir revenir sur l’assouplissement de l’embargo initié en 2015 par Barack Obama après 60 ans de gel des relations entre les deux pays.