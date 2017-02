Comment le peuple roumain fait sa révolution anti-corruption et a fait plier le pouvoir

La Roumanie, "élève modèle" de la lutte anticorruption ? Pour comprendre, retour en arrière, et plus précisément en 2007 quand le pays - tout comme la Bulgarie - rejoint l'Union européenne. Une intégration en échange d'une promesse, celle de tout faire pour s'aligner sur les normes européennes en matière de justice, d'Etat de droit et de lutte contre la corruption. Celle-ci a en effet privé l'Etat, depuis les années 90, de dizaines de milliards d'euros. Les deux pays sont ainsi les seuls de l'UE à faire l'objet d'une évaluation annuelle de Bruxelles sur ces questions.





Et les efforts de la Roumanie ont fini par payer puisque selon le rapport de l'ONG Transparency International, publié fin janvier, on constate "la tendance positive affichée par la Roumanie et ses habitants en matière de lutte contre la corruption et de protection de l'indépendance du système judiciaire ces trois dernières années". Mais selon le rapport de l'ONG Transparency International, publié fin janvier, la Roumanie est l'un des plus mal classés au sein des Vingt-huit s'agissant du sentiment de corruption des citoyens dans leur quotidien.





Un sentiment qui pousse les autorités à redoubler d'efforts. En quelques années, la Roumanie s'est doté d'un arsenal anticorruption de pointe dont l'épicentre est le parquet national anticorruption (DNA) et sa centaine de procureurs qui enquêtent, arrêtent et mettent en examen en revendiquant leur indépendance à l'égard des pressions politiques. Dirigée par la procureure Laura Codruta Kövesi depuis mai 2013, l'institution a fait le ménage : rien qu'entre 2014 et 2016, 1.171 personnes, notamment des élus nationaux, locaux et haut fonctionnaires, ont été condamnées pour le seul chef abus de pouvoir. Le tout pour un préjudice total de plus d'un milliard d'euros.