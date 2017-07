VIDÉO - Saher, Raoula, Christina… Le calvaire des enfants esclaves de Daech à Mossoul

Le groupe État Islamique avait organisé à Mossoul un commerce d'enfants et d'adolescents, tous capturés pour devenir esclaves. Le petit Saher a été l'un d'entre eux durant deux ans. Récemment, il a été libéré comme des centaines d'autres enfants lors de la bataille de Mossoul. Aujourd'hui, il vit dans un camp de réfugiés. C'est une ONG française qui l'aide à se reconstruire. Il est grave quand il raconte ce qu'il a vécu : "J'appartenais à Abou Mohammed, il avait une longue barbe. Il nous tapait tout le temps avec ma mère. On avait toujours peur de lui", confie-t-il. "Il assistait tous les jours sous ses yeux au viol de sa mère. Et il était battu régulièrement, il était enfermé et privé de nourriture", précise une proche de l’enfant.