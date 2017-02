Sept à Huit : les petites reines de Kaboul, ces femmes qui revendiquent le droit de faire du vélo comme les hommes

Son neveu, c'est justement lui qui lui a appris, quand elle avait 13 ans, à faire du vélo. : "Moi, j'encourage les femmes, nous dit-il, à ce qu'elles puissent faire comme les hommes, pratiquer le sport de leur choix. Faire de l'exercice c'est bon pour la santé, c'est très sain, on doit en être fier !". Roukshar a la chance d'avoir une famille pour laquelle le sport est essentiel. Son père, professeur à l'académie de police, était champion de lutte dans sa jeunesse. Et pour sa mère, laisser sa fille faire du vélo est un choix naturel et assumé.





15 ans après la chute des talibans, l'Afghanistan est toujours en proie à l'instabilité. Comme l'OTAN a retiré sa force de combat, ce sont les militaires afghans qui doivent désormais assurer la sécurité. Mais les attentats, à Kaboul, restent monnaie courante. Si les femmes n'ont plus l'obligation de porter la burqa, elles doivent néanmoins se couvrir les cheveux, les bras, les jambes. Les Afghanes peuvent néanmoins étudier et travailler mais plus de la moitié des jeunes filles seraient mariées avant l'âge de 16 ans et restent largement exclues de l'espace public.