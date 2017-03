VIDÉO - "Sesame Street" : le célèbre programme pour enfants accueille une marionnette autiste

Avec son petit visage jaune, ses yeux verts et ses cheveux roux, Julia a tout des personnages de Sesame Street, un programme télévisé américain culte dédié aux enfants. À 4 ans, la fillette n’a aucune difficulté pour se faire des amis. Pourtant, Julia ne joue pas comme les autres enfants. Elle ne parle pas comme eux non plus. Parfois pour se faire comprendre, Julia crie, car la fillette est atteinte d’autisme. Dans la vie réelle, certains enfants auraient peur de voir Julia, mais dans Sesame Street, Julia est acceptée comme elle est.





Depuis sa création en 1969, la série porte des valeurs de respect et de tolérance. C'est probablement les raisons pour laquelle elle est devenue une institution. La création de Julia continue sa ligne de mire et introduit l’autisme auprès des enfants afin de les aider à comprendre le comportement de leurs camarades atteints d’autisme.