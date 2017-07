VIDÉO – Lions d’Afrique, orangs-outans, girafes… Ces animaux qui disparaissent peu à peu de la surface de la planète

Un chiffre pour mesurer d’emblée l’ampleur du danger : il ne reste plus que 35.000 lions d’Afrique sur Terre aujourd’hui, soit près 40% d'individus en moins qu’il y a une vingtaine d’années. Comme ce mammifère que l’on croyait relativement protégé il y a encore quelques décennies, de nombreux vertébrés sont plus que jamais menacés d’"anéantissement biologique", ont prévenu lundi des scientifiques américains et mexicains dans un rapport, publié dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, pointant l'accélération du recul de nombreuses espèces, à la fois en nombre et en étendue.