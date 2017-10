VIDÉO - Somalie : un attentat au camion piégé fait au moins 137 morts et 300 blessés à Mogadiscio

Samedi 14 octobre, dans le centre de Mogadiscio, un attentat au camion piégé est survenu en milieu d'après-midi dans un quartier commercial très animé de la capitale avec ses magasins et ses hôtels. La très forte explosion a fait au moins 137 morts et plus de 300 blessés et a violemment endommagé les bâtiments situés à proximité. C'est l'attaque la plus meurtrière de l'histoire de la Somalie.





"Nous obtenons différents chiffres pour les victimes de la part des centres médicaux, mais nous avons confirmé pour l'instant 137 (morts), la plupart brûlés au point de ne pas être reconnaissables. Le bilan des morts peut être encore plus élevé, car il y a plus de 300 blessés, pour certains d'entre eux grièvement", a indiqué à l'AFP un responsable de la police, Ibrahim Mohamed. "Il est très difficile d'avoir un chiffre précis parce que les cadavres ont été emmenés vers différents centres médicaux, et certains d'entre eux ont été enlevés directement par leurs proches pour être enterrés", a-t-il ajouté.





"Ce que j'ai vu dans les hôpitaux que j'ai visités est indicible. On continue à retrouver des corps et je demande à chacun de venir aider. Les gens sont dans une situation difficile", a, pour sa part, déclaré le maire de Mogadiscio, Tabid Abdi Mohamed. "Il n'y a pas de pire tragédie que quand quelqu'un vient voir le corps d'un proche décédé et ne peut pas le reconnaître", a-t-il ajouté.