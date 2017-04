Syrie : cette image d'un photographe en larmes après l'attentat près d'Alep fait le tour du monde

Mais ce n’est pas cette photographie qui a le plus marqué. Primo Ahmad, un collègue d’Abd Alkader Habak, prend un autre cliché bien plus terrible. On voit l’homme pleurer de rage et de désespoir. A quelques mètres de lui, le corps d’un enfant gît au sol. En arrière-plan, une épaisse fumée noire s’élève des carcasses de voitures et de bus calcinées. Le journaliste tweete avec la photo : "Voilà le collègue Abd Alkader Habak en train de pleurer d’impuissance et de douleur les victimes de l’attaque terroriste".