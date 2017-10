VIDÉO - La tempête tropicale Nate fait 22 morts en Amérique centrale et menace les Etats-Unis

La tempête tropicale Nate a déjà fait 22 victimes et ne semble pas arrêter sa course meurtrière. Après avoir provoqué la mort de onze personnes au Nicaragua, huit au Costa Rica et trois au Honduras, elle doit maintenant se transformer en ouragan avant d’atteindre les côtes américaines.





Le bilan reste provisoire, puisque sept personnes sont portées disparues au Nicaragua et 15 au Costa Rica, où plus de 5.000 personnes ont dû abandonner leurs maisons sous la menace de torrents de boue, ont annoncé les services d'urgence. Le Costa Rica a décrété l'état d'urgence, les écoles et administrations restant fermées. Le Nicaragua voisin doit lui faire face à des glissements de terrain, des inondations et des coupures d’électricité.