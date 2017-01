VIDEO - Terrorisme : Trump plaide pour le retour de la torture, "c'est très efficace"

Cette semaine, Mourad Benchelleli et Nizar Sassi, deux anciens détenus français de Guantanamo ont demandé l’audition d’un ancien responsable du département américain de la Défense par la justice française qui enquête sur des accusations de torture dans cette prison.





Arrêtés par les forces américaines en Afghanistan, les deux hommes avaient été détenus de 2001 à 2004 à Cuba avant d’être renvoyés en France où ils avaient porté plainte pour détention arbitraire et torture.





Nizar Sassi raconte avoir été violé à trois reprises devant une assemblée de généraux américains qui cautionnaient les pratiques : "On nous met tout nu, on nous cambre, [...] on se fait violer devant tout le monde. Je n'ai jamais compris cette scène là, cette scène que l'on va vivre trois fois".