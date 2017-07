VIDÉO - Tir de missile intercontinental de la Corée du Nord : "Trump vient d'être humilié par Kim Jong-un"

LCI : Nous assistons à une surenchère entre Pyongyang et Washington. Le conflit est-il inéluctable ?

Antoine Bondaz : La Corée du Nord poursuit le développement de son programme balistique, et aussi nucléaire évidemment. La stratégie nord-coréenne est pragmatique et rationnelle, bien qu'imprévisible. Face à cela, le risque d'une guerre entre Pyongyang et Washington est cependant limité. Tout comme au printemps de cette année, le scénario de frappes préventives américaines sur la Corée du Nord est à exclure car le coût humain et politique serait considérable. Il faut rappeler qu'en cas de frappe, la Corée du Nord répondrait très certainement en attaquant la Corée du Sud. Or Séoul, ville de plus de 20 millions d'habitants, se trouve à moins de 50 km de la frontière et à portée de l'artillerie conventionnelle du Nord. La communauté internationale a évidemment échoué à dénucléariser la Corée du Nord. Et, à l'inverse, Kim Jong-un a considérablement accéléré le rythme de développement de ses programmes nucléaire et balistique. Un changement de stratégie est donc indispensable pour régler le problème. Cependant, les grandes puissances, au premier rang les Etats-Unis et la Chine, sont incapables de se mettre d'accord sur une stratégie commune cohérente. Le seul accord est aujourd'hui de ne pas reconnaître la Corée du Nord comme une puissance nucléaire de droit. Mais cela apparaît comme une position de plus en plus difficile à tenir.