Tirs dans une école de San Bernardino : un des enfants blessés décède, le bilan passe à trois morts

La police parle d'un meurtre suivi d'un suicide. Un "homme a succombé à une blessure par balle qu'il s'est infligé" vers 10h30 locales (17h30 GMT), a précisé le lieutenant Mike Madden lors d'une conférence de presse. En fin d'après-midi, la police a annoncé que "deux adultes et un enfant étaient confirmés décédés". De plus, "un enfant est dans un état grave mais stable" et est hospitalisé, précisent encore les autorités.