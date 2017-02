VIDÉO - Trump invente un faux attentat en Suède, le pays demande des explications

Cette sortie totalement ratée du président américain a d'ailleurs fait réagir jusqu'au plus haut sommet de l'État à Stockholm. L'ancien Premier ministre suédois Carl Bildt n'a visiblement pas apprécié que Trump aille jusqu'à déformer la réalité pour servir ses intérêts et l'a fait savoir au travers d'un tweet assassin sur Twitter : "Qu'est-ce qu'il a fumé ?"





L'ambassade de Suède à Washington a, elle, demandé dimanche au département d'Etat américain des explications sur les déclarations de Donald Trump. Face à cette situation, la ministre suédoise des Affaires étrangères Margot Wallström a publié une mise au point sur compte Twitter sans mentionner Donald Trump avec comme titre : "Compte tenu de certains circonstances".





Elle ajoute dans le corps du message un extrait d'un discours de politique étrangère qu'elle a prononcé la semaine passée devant le parlement suédois. "En 2016, 'post-vérité' a été désignée mot de l'année par le dictionnaire Oxford. Le fonctionnement de la démocratie et la coopération constructive entre les Etats exigent tous deux que l'on dialogue et non qu'on parle les uns des autres, afin de respecter des accords et de permettre aux idées de s'exprimer.

Cela exige également de respecter la science, les faits et la presse, et pour chacun de reconnaître la sagesse de l'autre", disait-elle dans son discours.