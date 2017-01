VIDÉO - Trump rend un hommage appuyé à Hillary Clinton devant les élus du Congrès

"J'ai été honoré d'apprendre que l'ancien président Bill Clinton et Hillary Clinton étaient venus aujourd'hui et je voudrais que vous vous leviez", a déclaré Donald Trump devant des invités debout qui ont applaudi le couple Clinton, qui a assisté aux cérémonies d'investiture du 45e président des Etats-Unis, à la fin du déjeuner de parlementaires du Congrès organisé après la prestation de serment du nouveau chef de l'exécutif américain.





Une manière à lui de rendre hommage à sa rivale battue en novembre dernier, à l'encontre de qui il avait pourtant multiplié les propos particulièrement durs. Parmi ceux-ci, on notera notamment le fait qu'il avait promis qu'il ferait lancer une instruction à son encontre dans le cadre de l'affaire des emails. Il l'avait également traitée de "folle", de "méchante bonne femme" ou laissé supposer qu'elle était "infidèle". Hillary Clinton n'avait pas non plus ménagé sa peine à l'encontre de son adversaire, en le qualifiant de "meilleur recruteur de Daech".