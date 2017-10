VIDÉO – Tuerie de Las Vegas : ces chiffres toujours plus fous sur les armes aux Etats-Unis

Il suffit se rendre sur le site internet de Gun Violence Archive pour comprendre l’étendue de la problématique. Alors que l’année 2017 n’en est qu’à ses trois quarts, près de 47.000 incidents impliquant des armes à feu ont été recensés aux Etats-Unis, selon l’ONG. Des "incidents" qui ont fait, pour l’heure, 11.686 morts et 23.717 blessés selon son recensement. Les enfants (de moins de 11 ans) et les adolescents (de 11 à 17 ans) représentent respectivement 545 et 2439 des victimes.