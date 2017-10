VIDÉO - Tuerie de Las Vegas : des chiens apaisent les survivants de la fusillade

À Las Vegas, la dizaine de golden retrievers qui arpente les couloirs de l'hôpital n'est pas là par hasard. Leur présence a une vertu apaisante, et ça les médecins l'ont bien compris. Ces chiens sont dits "thérapeutiques" : ils sont spécialement entraînés pour évoluer dans les lieux publics et ont été sélectionnés pour leur caractère calme et leur attachement à l'homme. Après l'attentat, une partie des 515 blessés trouvent un réconfort insoupçonné dans les caresses de ces compagnons à quatre pattes.