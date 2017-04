VIDÉO - “Tuez-moi, tuez-moi”: les nouvelles images du passager expulsé de force d'un vol United Airlines

Sur les nouvelles images relayées par les médias américains, on voit la victime, le visage en sang, retraverser le couloir en courant et en répétant : "Je dois rentrer chez moi". L’individu apparaît à l’écran le visage ensanglanté. Totalement choqué, il s’agrippe à l'un des rideaux qui sert habituellement de cloisonnement entre les différentes classes, et va employer des paroles qui font froid dans le dos, elles aussi répétées en boucle : "Tuez-moi, juste tuez-moi".