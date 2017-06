VIDÉO - Turquie : un chien mélomane nouvelle star des réseaux sociaux

La vidéo de la scène, qui s'est déroulée lors du festival international d'Izmir, s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux en Turquie puis dans le monde, alors que les chiens et chats des rues sont globalement traités avec respect par les Turcs. "Le moment le plus mignon de la musique classique", a commenté sur Twitter Fazil Say, pianiste turc de renommée mondiale qui s'est produit lors du festival.