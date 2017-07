Donald Trump tabassant CNN : la nouvelle vidéo consternante tweetée par le président américain

On savait que les relations entre Donald Trump et la chaîne américaine CNN étaient exécrables mais avec cette vidéo-montage postée dimanche 2 juillet sur Twitter, le président américain franchit un nouveau palier dans l'outrance et le mépris pour les médias. L'hôte de la Maison Blanche a en effet partagé sur son compte (suivi par 33 millions de fans) une vidéo réalisée par un de ses partisans. En marge d’un combat de catch, on l’aperçoit se jeter sur une personne symbolisant la chaine CNN et la passer à tabac.