VIDÉO - Un stock de 83.000 tonnes de munitions prend feu en Ukraine, 30.000 personnes évacuées

"Dans certaines maisons, des fenêtres et portes ont été arrachées", a déploré à l'AFP une habitante d'un village voisin, Antonina, venue à Kalynivka pour être évacuée. "Les gens se sont cachés dans des sous-sols, moi, je n'en ai pas, donc je suis restée dans ma maison", a poursuivi cette femme.

En mars, un gigantesque incendie d'un dépôt contenant 138.000 tonnes d'armes et de munitions à Balakliïa, dans la région de Kharkiv près de l'Est rebelle de l'Ukraine, avait également déclenché des explosions en série pendant plusieurs jours, faisant un mort et cinq blessés. Le parquet militaire avait alors ouvert une enquête pour "sabotage" et "négligence" et le ministre de la Défense Stepan Poltorak avait pointé du doigt Moscou et les séparatistes prorusses comme auteurs de ce "sabotage".