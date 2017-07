VIDÉO - Un car prend feu après un accident en Allemagne : les 18 disparus sont "probablement" tous morts

La police allemande, qui redoutait donc de "nombreux morts" parmi les 18 disparus, s'est ensuite montré encore un peu plus péssimiste dans un communiqué publié en fin de matinée. Car pour les autorités, les 18 disparus sont "probablement" tous morts dans ce dramatique accident. "En l'état actuel de l'enquête 30 passagers sont blessés, pour certains grièvement, et ont été transportés dans les hôpitaux des environs. Les autres personnes ont probablement perdu la vie dans le car en feu", ont indiqué la police et le parquet locaux dans un communiqué.





L'accident est survenu près de Münchberg, dans une zone forestière et montagneuse à la limite des Etats régionaux de Bavière et de Thuringe près de la frontière tchèque. La police et les pompiers sont sur place, l'autoroute A9 est bloquée dans les deux sens. La chancelière allemande Angela Merkel est "bouleversée" par l'accident, a annoncé son porte-parole Steffen Seibert. "De nombreuses personnes ont perdu la vie", a poursuivi M. Seibert lors d'un point presse régulier.