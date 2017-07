VIDÉO – Un couple disparu depuis 75 ans retrouvé momifié dans un glacier des Alpes suisses

L’annonce de la nouvelle a en tout cas ému leurs proches, heureux de pouvoir enfin organiser des funérailles. "Maman et Papa auront enfin leur sépulture", s’est réjoui Marceline Udry-Dumoulin, l’une des sept enfants du couple, 79 ans aujourd’hui. "Nous avons passé notre vie à les rechercher, sans relâche. Nous ne croyions pas pouvoir leur donner un jour les obsèques qu’ils méritaient. Je dois dire qu’après 75 ans d’attente cette nouvelle m’apaise profondément", poursuit auprès du Matin celle qui est devenue orpheline à l'âge de 4 ans.





Marcelin Dumoulin, cordonnier de 40 ans, et sa femme Francine, institutrice de 37 ans, étaient partis à pied le 15 août 1942 du village de Chandolin pour nourrir leur bétail dans les alpages. Censés rentrer le soir même, ils ne sont jamais revenus. Et après deux mois et demi de recherches infructueuses, face à la terrible évidence, les enfants ont dû être placés dans des familles d'accueil de la vallée.





"Peu de temps après, nous, les enfants, avons été séparés et placés dans différentes familles. Pour ma part, j’ai pu rester chez ma tante. J’ai eu de la chance", confie Marceline Ury-Dumoulin. "Nous vivions tous dans la région, mais nous étions devenus des inconnus les uns pour les autres. Puis un de mes frères, devenu prêtre entre-temps, a organisé une messe commémorative sur le glacier en 1957. Cela a été un grand moment de retrouvailles pour nous." Les intimes du couple vont maintenant pouvoir se retrouver à nouveau pour un dernier adieu. "Pour l’enterrement, je ne mettrai pas du noir. Je pense que le blanc sera plus approprié", dit la septuagénaire. "Cela représente l’espoir, que je n’ai jamais perdu."