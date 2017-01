VIDÉO - Un Double Cheese pour Sa Sainteté ? L'ouverture d'un McDonald's à deux pas du Vatican laisse un goût amer

"Quand on vient en Italie, on devrait manger de la cuisine italienne, et quand on vient à Rome de la cuisine romaine", grommelle Angelo, en énumérant toutes les spécialités à sa carte, des pâtes carbonara aux artichauts à la romaine.





Mais pour Brooke, une jeune touriste australienne pressée, ressortie du McDonald's avec son "burger au poulet" dans un sac en papier, "ça va plus vite que la trattoria et c'est près des attractions touristiques!"





Le géant de la restauration rapide McDonald's n'a en revanche pas réussi à implanter un établissement sur la célèbre Piazza del Duomo de Florence fin 2016, le projet ayant été rejeté par le maire. Il réclame désormais près de 18 millions d'euros de dommages et intérêts à la ville.