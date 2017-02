VIDÉO - Un enfant sauvé in extremis de la noyade à Hawaï, son "héros" reste introuvable

"J'ai vu la deuxième vague venir, c'est à ce moment-là que je me suis levé et j'ai commencé à sprinter, raconte l’un d’eux au quotidien Hawaï News Now. J'ai été si effrayé parce que je pensais non seulement à le sauver, mais aussi à ce qui pouvait arriver si j’étais attiré par le courant". Et de poursuivre : "Le garçon a été très choqué et il n'a pas su quoi faire".





Heureusement, un homme a réussi à extirper le garçon de l’eau. Ce dernier n'a pas encore été identifié. Choquée, mais évidemment soulagée, cette famille sud-coréenne cherche à retrouver ce "héros" pour lui exprimer "toute sa gratitude".