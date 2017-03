VIDÉO - Un escalator s'emballe et fait 18 blessés à Hong Kong

L'escalator allait "deux fois plus vite", selon un témoin qui répondait à RTHK, Radio Télévision Hong Kong. Il a alors entraîné la perte d'équilibre de plusieurs passagers. Au moins 18 personnes ont été blessées. Selon la police, un homme qui est tombé sur la tête serait dans un état grave. Plusieurs ambulances se sont précipitées sur les lieux et ont emmené les victimes dans les hôpitaux les plus proches.