VIDEO - Un Français roule à contresens sur une autoroute espagnole sur 40 km avant de percuter les policiers

Après avoir roulé pendant environ 40 kilomètres en contresens sur une autoroute reliant Almeria à Grenade, en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, le conducteur a finalement pu être arrêté. Pour mettre fin à sa course et ainsi mettre en sécurité les autres usagers de la route, les forces de l'ordre ont dû interrompre la circulation sur l'A-92 et ont mis en place un barrage à l'aide de plusieurs véhicules et d'agents munis de signaux lumineux.





Selon un porte-parole de la Garde civile qui s'est confié à l'AFP, "à aucun moment" l'individu de 40 ans "n'a voulu s'arrêter jusqu'à ce qu'il percute un véhicule policier". Il s'agirait d'un "citoyen de double nationalité sénégalaise et française", a-t-il ajouté sans pouvoir donner plus de précisions.