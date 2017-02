VIDÉO - Un pick-up fonce dans la foule à La Nouvelle Orléans, 28 blessés

"À l’heure qu'il est, il semble que le conducteur était dans un état d’ébriété sévère et qu'il a percuté un grand nombre de véhicules avant de tourner et de percuter tout un tas de victimes innocentes", a précisé le chef de la police de La Nouvelle-Orléans, Michael Harrison, à la presse. "Il y avait des corps qui volaient devant le camion", a témoigné au journal New Orleans Times-Picayune un passant encore choqué par la scène qu'il a eu sous les yeux.





Selon plusieurs autres témoins, qui regardaient la parade d'Endymion, un des nombreux événements locaux lors du carnaval, le chauffeur arrêté quelques minutes après sa folle chevauchée ne semble pas se rendre compte de ce qu'il venait de faire. "Il est très difficile de protéger les gens de quelqu'un qui est très saoûl et qui percute une foule", a déclaré de son côté le maire de la ville, Mitch Landrieu, affirmant que des barrières avaient été mises en place pour protéger la population.