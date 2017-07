VIDÉO - Un séisme en mer Egée fait deux morts et plus de cent blessés sur l'île grecque de Kos

Le tremblement de terre est survenu en pleine saison estivale. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un puissant séisme a frappé les îles grecques du sud-est de la mer Egée, faisant deux morts à Kos et plus de cent blessés. Selon les premières informations de la police, l'une des victimes est d'origine turque et l'autre suédoise. Ces deux touristes se trouvaient dans le quartier animé de Kos. Ils ont été probablement tués dans la rue par l'effondrement du mur d'un bar ou par des pierres d'autres vieux bâtiments avoisinants qui ont subi d'importants dégâts.





Selon une source diplomatique, le nombre de blessés s'élève, lui, à 120 personnes, dont cinq touristes grièvement blessés qui ont été transférés à l'hôpital de Héraklion sur l'île de Crète. La secousse d'une magnitude évaluée entre 6 et 6,7 survenue au milieu de la nuit a également été fortement ressentie en Turquie. L'épicentre du séisme, qualifié de "très fort" par l'Observatoire d'Athènes, se trouvait à 10 kilomètres au sud-est de la ville côtière turque de Bodrum et à 16,2 kilomètres à l'est de l'île grecque de Kos, selon l'institut géologique américain.