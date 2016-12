VIDÉO - Un train déraille dans le nord de l'Inde, au moins 61 blessés

C'est le troisième accident de train en quelques semaines et les infrastructures ferroviaires vieillissantes du pays sont à nouveau mises en question.





Le réseau ferroviaire indien est le quatrième au monde par sa taille. 11.000 trains le parcourent chaque jour, dont 7000 trains de passagers, dans lesquels transitent plus de 20 millions de personnes. Le 20 novembre, plus de 140 personnes ont trouvé la mort dans un déraillement non loin de Kanpur.