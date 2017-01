VIDEO - Une famille sauvée des eaux en Californie

Depuis samedi, de violentes intempéries frappent le sud des Etats-Unis. Elles ont déjà fait dix-huit morts en Géorgie et dans le Mississippi ainsi que d’importants dégâts matériels. Dans l'Alabama, ce sont 30 000 foyers qui sont toujours privés d’électricité et plus de 500 maisons qui ont été endommagées par une série de tornades et d'orages violents.





Ce lundi, les intempéries devraient se déplacer vers la côte est, les autorités annoncent des rafales de vent à plus de 110 km/h à New-York. Les autorités mettent en garde contre une nouvelle série de tornades cette semaine.